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Adem Asil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5'inci Oldu

Adem Asil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halka aletinde 14.966 puanla 5'inci sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:37
Adem Asil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 5'inci Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarılar

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunlarında, milli cimnastikçimiz Adem Asil, erkekler halka aleti finalinde mücadele etti.

Şampiyonayı 5'inci Sırada Tamamladı

Adem Asil, halkalı alet finalinde 14.966 puan alarak organizasyonu 5'inci sırada tamamladı. Bu performansıyla, genç sporcu uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Madalyalar ve Puan Durumu

Aynı disiplinde madalyaların sahibi ise şu şekilde belirlendi: Altın madalya Yang Liu (15.300 puan), gümüş madalya Jingyuan Zou (15.233 puan) ve bronz madalya Eleftherios Petrounias (15.100 puan) oldu.

Bakan Aşkın Bak'ı Yalnız Bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonu yerinde takip ederek milli sporcumuza destek oldu.

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