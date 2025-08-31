DOLAR
Adem Bona: EuroBasket 2025'te Grup Liderliği ve Madalya Hedefi

Adem Bona, EuroBasket 2025'te A Milli Takım'ın 3'te 3'le son 16'ya yükseldiğini, grup liderliği ve altın madalya hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:44
A Milli Takım 3'te 3 ile son 16'ya yükseldi

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna çıkmayı garantiledi. 22 yaşındaki pivot Adem Bona, takımın grup liderliği ve madalya hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antrenman sonrası AA muhabirine konuşan Bona, şampiyonanın iyi başladığını ifade ederek, "Buraya hazır geldik. Çok çalıştık. Ergin Ataman, oyuncularına güveniyor, biz de onun planlarına güvendik. Her şey iyi gidiyor. Takımda fazla ya da az süre alan her oyuncu katkı sağlıyor. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermeye çalışıyoruz." dedi.

Bona, Türkiye'nin grup liderliği şansıyla ilgili olarak, "Kesinlikle. Yüzde 100 düşünüyorum. Herkes iyi takım. Biz de iyi takımız. Estonya ve Sırbistan ile oynayacağız. Grup birinciliği için şansımız büyük. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adem Bona, takımın asıl hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı: "Madalya kazanmak için çok iyi bir şansımız var. Tabii ki asıl hedefimiz altın madalya kazanmak. Buna ulaşabilmek için her gün çok çalışıyoruz. Oldukça iyi gidiyorum. Takıma katkı sağlamak için daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum."

Milli takımın yarın Estonya ile yapacağı müsabaka, grup sıralaması açısından belirleyici olacak ve takımın hedeflerine ulaşma yolundaki kritik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

