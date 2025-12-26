DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025

Türkiye Baja Şampiyonası'nın final ayağı Baja Prusias, 26-28 Aralık 2025'te Düzce'de başladı; 18 araç ve 36 sporcu şampiyonluk için yarışıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:18
Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025

Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası’nın 5. ve son ayağı olan Baja Prusias'ı, 26-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Düzce’de başlattı. Organizasyon, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü (DOSOD) tarafından düzenleniyor ve motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor.

Start Seremonisi

Şampiyonanın startı, Düzce Valilik Meydanı’nda düzenlenen görkemli start seremonisiyle verildi. Seremonide Vali Yardımcısı Osman Demir ile Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk sporculara başarı diledi. Organizasyonda; otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu, sezonun son yarışında şampiyonluk için mücadele ediyor.

Etaplar ve Program

Yarışların ikinci gününde sporcular, Ilıca Yaylası Üç Göller Özel Etabı'nda iki kez start alacak. Şampiyonanın finali ise 28 Aralık Pazar günü Odayeri Yaylası'nda gerçekleştirilecek Son Baja Özel Etabı ile yapılacak.

Ödül Töreni ve Servis Alanı

Heyecan dolu organizasyon, 28 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Yarış süresince takımların servis alanı Düzce Şehir Stadyumu'nda kuruldu.

Düzce, Türkiye Baja Şampiyonası’nın final ayağına ev sahipliği yaparak hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir motor sporları heyecanı yaşatıyor.

BURHAN TURAN 2025 TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI’NIN 5. VE SON AYAĞI OLAN BAJA PRUSİAS, 26-28 ARALIK...

BURHAN TURAN 2025 TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI’NIN 5. VE SON AYAĞI OLAN BAJA PRUSİAS, 26-28 ARALIK 2025 TARİHLERİ ARASINDA DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. DÜZCE OTOMOBİL VE OFFROAD MOTOR SPOR KULÜBÜ (DOSOD) TARAFINDAN DÜZENLENEN ORGANİZASYON, MOTOR SPORLARI TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRİYOR.

BURHAN TURAN 2025 TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI’NIN 5. VE SON AYAĞI OLAN BAJA PRUSİAS, 26-28 ARALIK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TESKOMB Süphan Ortaokulu Korfbolda İl Şampiyonu
2
Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025
3
90. Büyük Atatürk Koşusu Tanıtıldı — 28 Aralık’ta Ankara
4
Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne Yeni Basketbol ve Futbol Sahası
5
Pamukkale Belediyesi halı sahayı ihaleyle ücretli yaptı
6
Selendi'de Kros Yarışları Nefes Kesti: 120 Sporcu Yarıştı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı