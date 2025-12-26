Türkiye Baja Şampiyonası Finali Düzce'de: Baja Prusias 26-28 Aralık 2025

Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası’nın 5. ve son ayağı olan Baja Prusias'ı, 26-28 Aralık 2025 tarihleri arasında Düzce’de başlattı. Organizasyon, Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü (DOSOD) tarafından düzenleniyor ve motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor.

Start Seremonisi

Şampiyonanın startı, Düzce Valilik Meydanı’nda düzenlenen görkemli start seremonisiyle verildi. Seremonide Vali Yardımcısı Osman Demir ile Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslantürk sporculara başarı diledi. Organizasyonda; otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu, sezonun son yarışında şampiyonluk için mücadele ediyor.

Etaplar ve Program

Yarışların ikinci gününde sporcular, Ilıca Yaylası Üç Göller Özel Etabı'nda iki kez start alacak. Şampiyonanın finali ise 28 Aralık Pazar günü Odayeri Yaylası'nda gerçekleştirilecek Son Baja Özel Etabı ile yapılacak.

Ödül Töreni ve Servis Alanı

Heyecan dolu organizasyon, 28 Aralık Pazar günü saat 17.00'de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Yarış süresince takımların servis alanı Düzce Şehir Stadyumu'nda kuruldu.

Düzce, Türkiye Baja Şampiyonası’nın final ayağına ev sahipliği yaparak hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz bir motor sporları heyecanı yaşatıyor.

