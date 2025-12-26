DOLAR
Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 19. haftasında Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:04
Trendyol 1. Lig 19. hafta hazırlıkları tamamlandı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında konuk edeceği Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların temposu dikkat çekerken ekip, pas ve top koruma çalışmalarıyla antrenmana devam etti.

Antrenmanın son bölümünde kırmızı-beyazlılar, duran top çalışmaları yaparak maç hazırlıklarını sonlandırdı.

Yiğidolar, hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girerek Bandırmaspor maçını beklemeye başladı.

