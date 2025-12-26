Özbelsan Sivasspor, Bandırmaspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig 19. hafta hazırlıkları tamamlandı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında konuk edeceği Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların temposu dikkat çekerken ekip, pas ve top koruma çalışmalarıyla antrenmana devam etti.
Antrenmanın son bölümünde kırmızı-beyazlılar, duran top çalışmaları yaparak maç hazırlıklarını sonlandırdı.
Yiğidolar, hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girerek Bandırmaspor maçını beklemeye başladı.
TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA SAHASINDA BANDIRMASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.