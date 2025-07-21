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Adidas, Türkiye Futbol Ligi'nin Resmi Top Sponsoru Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, adidas ile üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 12:28
Adidas, Türkiye Futbol Ligi'nin Resmi Top Sponsoru Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adidas ile yaptığı anlaşma ile profesyonel futbol liglerinin resmi top sponsoru oldu. Üç sezon sürecek bu anlaşma, TFF çatısı altındaki tüm lig ve kupa maçlarında adidas'ın yenilikçi futbol toplarının kullanılmasını sağlayacak.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, “Futbolumuzun marka değerini her geçen gün artırmaya çalışıyoruz” dedi. Hacıosmanoğlu, ayrıca adidas ile yapılan iş birliğinin, Türk futbolunun gelişimine önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Anlaşma gereği, adidas'ın 'Tiro' futbol topu, FIFA Quality Pro sertifikasına sahip olup, özel dizaynı ve dokusuyla maçlarda maksimum isabet ve aerodinamik performans sunacak. Hacıosmanoğlu, “Yeni sezondan itibaren profesyonel liglerimizde maçlar, adidas topları ile oynanacak. Bu iş birliği, Türk futboluna güç katacak” ifadelerini kullandı.

Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay ise konuşmasında, “Türk futboluna olan inancımızla, bu yola çıktık” diyerek, UEFA ve FIFA gibi global organizasyonlarda kullanılan topların yanında Türkiye'deki tüm lig maçlarında adidas toplarının kullanılmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Tören, imza atılması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yeni sezonda Türk futbolunda adidas’ın sunduğu toplar ile heyecan dolu karşılaşmalar yaşanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu anlaşması imzalandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay (sağda) katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile adidas arasında üç sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu anlaşması imzalandı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda) ile adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay (sağda) katıldı.

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