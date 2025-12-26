Adnan Menderes Stadyumu'na FIFA Standardı Çim Serildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına yapılacak olan 6 bin kişilik yeni stadyumda çalışmalar hızla sürüyor. Havadan alınan görüntülerde, FIFA standartlarındaki çimlerin seriminin gerçekleştirildiği görüldü.

Projedeki son durum

Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyumun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Çelik tribünlerin büyük bölümü tamamlanırken, saha zemini üzerine FIFA normlarına uygun doğal çim serimi uygulandı. Stadın doğal çim sahası ile birlikte ileri altyapı sistemleri de kuruldu.

Stadyumun modern bir spor kompleksi haline gelmesi hedefleniyor; tartan pisti, saha aydınlatmaları, su deposu ve yenilenmiş deplasman alanları bunun parçası olarak planlandı. Doğu ve karşı tribünlerde küçük dokunuşların kaldığı, batı tribününde ise enerji odaları, teknik odalar, kazan dairesi, seyirci tuvaletleri ve antrenman salonlarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Stadyumda yer alacak birimler

İki katlı doğu tribününde; protokol tribünü, basın tribünü, seyir locaları, hakem ve soyunma odaları, sağlık ve ilk yardım odası, doping kontrol odaları, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın kamera platformları, mescit ve geniş fuaye alanları yer alacak.

Stadyumda ayrıca 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi olmak üzere 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, ilk yardım odası, bay ve bayan hakemler için 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu ile 3 adet antrenman salonu ve bunlara ait duş ile tuvaletler bulunacak.

Yeni stadyumun tamamlanmasıyla birlikte Aydın’ın spor altyapısında önemli bir eksiklik giderilmiş olacak ve tesis, hem futbol hem de atletizm organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek modern donanıma kavuşacak.

