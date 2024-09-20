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Adnan Polat'tan Galatasaray Camiaya Birlik Çağrısı

Eski başkan Adnan Polat, Galatasaray camiasının birlik içinde olması gerektiğini vurguladı ve olaylara destek olunması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:30
Adnan Polat'tan Galatasaray Camiaya Birlik Çağrısı

Adnan Polat'tan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı camiaya önemli mesajlar verdi. Galatasaray'ın başarılı olabilmesi için camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Yönetim Desteklenmeli

Katıldığı organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya gelen Polat, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Özgüven eksikliği ve gereksiz eleştirilerin camiaya zarar verdiğini ifade etti:

"Bu birlik ve beraberliği bozmak, gereksiz yere yönetimi yıpratmak isteyen çok kişi var. Kafalarında başka planlar olabilir, ama bunların Galatasaray'a zarar vermemesi lazım."

Florya Arazisi ve İhaleler

Florya arazisinin hasılat paylaşımı ile ilgili ihale sürecine de değinen Polat, ihale dosyasının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İhale için gerekli şartların sağlanması gerektiğini vurguladı:

"Metrekaresi için 15 bin dolarlardan bahsediyorlar, bu gerçekçilikten uzak. Biz Florya için 6 bin dolardan 600 milyon dolarlık bir değer bekliyoruz."

Kadıköy Derbisi Öncesi Beklentiler

Polat, Galatasaray futbol takımının bu akşam Kadıköy’de oynayacağı derbi maçında galibiyet için mücadele edeceğini söyledi:

"Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Geçen sezonlarda orada güzel sonuçlar aldık. Derbilerde her iki takımın şansı da yüksek."

Okan Buruk Hakkında Yorumlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile geçmişten de söz eden Polat, Okan'ın başarılarından duyduğu gururu dile getirdi:

"Okan, Galatasaray'da 16 yaşında A takıma geçti. Sonrasında forma giydiği süre zarfında birçok başarıya imza attı; ben onunla gurur duyuyorum."

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına...

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına...

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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