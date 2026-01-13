Altınordu’dan Orta Sahaya Takviye: İsmail Güven

Altınordu, son olarak Kastamonuspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven’i kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:04
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, son olarak Kastamonuspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında en son Kastamonuspor forması giyen İsmail Güven ile anlaşmaya vardık. İsmail Güven’e Altınordu formamız altında başarılar dileriz"

İsmail Güven’in transferi, Altınordu’nun orta saha kadrosuna yapılan önemli bir takviye olarak duyuruldu.

