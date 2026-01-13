Stanojevic: Hak edilen sonuç — Karagümrük 2-2 Alanyaspor

Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:10
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

