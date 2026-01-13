PFDK: Bilecik’te 5 hakeme bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında aldığı disiplin kararlarını açıkladı. Kurulun kararına göre; çeşitli statülerde görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler ile son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar dahil olmak üzere çok sayıda kişiye men cezası verildi.

Genel kapsam ve uygulanan cezalar

Yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ile idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcunun da bulunduğu toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Bilecik’te verilen cezalar

Bilecik merkezli soruşturmada ise şu isimlere hak mahrumiyeti cezası verildi: Bölgesel Hakem Mustafa Gökhan Keskin - 12 ay, Tuğberk Tavsamaz - 8 ay, Ufukhan Kölemen - 10 ay, Bölgesel Yardımcı Hakem Mücahit Duman - 10 ay ve Türker Öner - 8 ay.

PFDK kararları, federasyonun disiplin süreçleri doğrultusunda uygulanan yaptırımlar arasında yer alıyor ve soruşturmalar neticesinde ilave işlemler de devam edebilecek.

