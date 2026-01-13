Kayserispor 5 Futbolcuyla Anlaştı: Başkan Açıkalın İmzaları Doğruladı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi kadro güçlendirme çalışmalarında önemli bir adım attıklarını açıkladı. Antalya'daki devre arası kampında yönetimle yapılan görüşmelerin ardından 5 futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını ve imzaların atıldığını bildirdi.

Açıkalın, transfer sürecinde küçük bir aksaklık olduğunu söyledi: transfer tahtasıyla ilgili bir pürüz bulunduğunu, ancak bu sorunun 1-2 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti. Başkan, ayrıca transferlerin hafta sonuna kadar resmen kamuoyuna açıklanacağını kaydetti.

Anlaşılan futbolcular

Dinamo Zagreb’den Fransız sağ bek Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK’dan stoper Semih Güler, Hatayspor’dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kayserispor yönetimi, kamp döneminde sağlanan bu ilerlemenin takımın ikinci yarı hedeflerine katkı sağlamasını amaçlıyor. Transferlerin resmi açıklaması ve imza süreçlerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

