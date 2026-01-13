Kayseri'de Muaythai Hakem Kursu Tamamlandı

Kayseri’de düzenlenen Muaythai Hakem Kursu’na Kayseri, Antalya, Ankara ve Kırşehir’den 45 aday katıldı; kurs başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:17
4 ilden 45 aday katıldı

Kayseri'de 4 farklı ilden 45 aday katılımıyla Muaythai Hakem Kursu düzenlendi. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, kurs hakkında bilgi verdi.

Ulu, kursa Kayseri, Antalya, Ankara ve Kırşehir’den katılan 45 aday hakemin kursu başarı ile tamamladığını söyledi. Ulu açıklamasına şöyle devam etti;

"Kayseri Muaythai hakem kadromuzda WMC profesyonel, uluslararası, ulusal, bölge hakem statüsündeki hakem kadromuza Aday hakem kursumuzla beraber hakem kapasitemizi artırmış olduk. Eğitime önem veren federasyon başkanımız Hasan Yıldız’a, Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı’ya, kurs yöneticisi Atalay Özmen, Kurs Hocası bölge hakem kurulu başkanı Mustafa Taşkanat, İl Hakem Kurulu başkanı Osman Mutlu ve il hakem kurulu üyelerimiz Uluslararası hakemlerimiz Ahmet Devedaşı, Tülay Karakaş, Kamil Alperen Ulu’ya çok teşekkür ediyorum. Uluslararası başarılara sporcularıyla antrenörleri ile imza atan şehrimizde uluslararası organizasyonlarda görev yapacak profesyonel hakem yetiştirmeye de devam edeceğiz."

Kayseri merkezli düzenlenen kurs, kent ve bölge hakem kadrosunun güçlendirilmesine katkı sağladı. Gelecekte uluslararası organizasyonlarda görev alacak hakem yetiştirme hedefi vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

