Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Ağrı'da Boks Şampiyonası Törenle Start Aldı

Ağrı, 2023 yılına damgasını vuran İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, düzenlenen görkemli bir törenle başladı.

Tören Detayları ve Katılımcılar

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte, Ağrı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vatandaşlar ve konuklar halk oyunları gösterilerine tanıklık etti.

Şampiyonada Ki Hedef: Derece Elde Etmek

Bir hafta sürecek olan bu ulusal etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden katılan 428 sporcu, başarı elde etmek için ringlerde mücadele edecek. Dereceye girmek için hepsi hazır durumda.

Önemli İsimler ve Katılımlar

Şampiyonanın açılışına katılanlar arasında Ağrı vali yardımcıları Recep Aydın ve Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Ercüment Aslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de yer aldı. Ayrıca etkinlikte çok sayıda vatandaş ve sporcu da bulunmaktaydı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde tırın çarparak ağır yaraladığı 3 büyükbaş hayvan telef olmaması için vatandaşlar tarafından kesildi.