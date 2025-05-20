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Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 428 sporcunun katılımıyla sona erdi ve şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 00:28
Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı

Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Ağrı, 12 Mayıs tarihinde başlayarak düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, toplamda 428 sporcunun katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona, Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonada, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi gibi önde gelen isimler, final maçlarını izleyerek sporculara destek verdiler.

Dereceye Giren Sporcular

Şampiyona sonunda aşağıdaki kategorilerde şampiyonluk elde eden sporcular belirlendi:

  • +90 kg: Doğukan Demirceylan
  • 90 kg: Emir Cihan Kaya
  • 85 kg: Muhammet Şafak Seyis
  • 80 kg: Toprak Salman
  • 75 kg: Hamza Yağız Dülger
  • 70 kg: Mustafa Ömer Şahin
  • 65 kg: İbrahim Alp Bakır
  • 60 kg: Furkan Avar
  • 55 kg: Ahmet Yasin Yılmaz
  • 50 kg: Ramazan Alptekin

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verilerek etkinlik sonlandırıldı.

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks...

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks...

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

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