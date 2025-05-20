Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Tamamlandı

Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Ağrı, 12 Mayıs tarihinde başlayarak düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, toplamda 428 sporcunun katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona, Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonada, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi gibi önde gelen isimler, final maçlarını izleyerek sporculara destek verdiler.

Dereceye Giren Sporcular

Şampiyona sonunda aşağıdaki kategorilerde şampiyonluk elde eden sporcular belirlendi:

+90 kg: Doğukan Demirceylan

90 kg: Emir Cihan Kaya

85 kg: Muhammet Şafak Seyis

80 kg: Toprak Salman

75 kg: Hamza Yağız Dülger

70 kg: Mustafa Ömer Şahin

65 kg: İbrahim Alp Bakır

60 kg: Furkan Avar

55 kg: Ahmet Yasin Yılmaz

50 kg: Ramazan Alptekin

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verilerek etkinlik sonlandırıldı.

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.