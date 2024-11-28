Ahçehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Ahçehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Ahçehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında, sahasında İspanyol takımı Joventut Badalona'yı 89-78'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Ahçehir Koleji, bu galibiyetle birlikte gruptaki sıralamasını güçlendirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği bu karşılaşma, seyirciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Takım, gelecek maçları için motivasyonunu artırarak, yola devam etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.