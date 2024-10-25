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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Ağırlayacak

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:33
Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Ağırlayacak

Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği İle Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı’nda, yarın saat 13.30’da başlayacak.

Müsabakayı Yönetecek İsim

Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Önemli Eksikler

Kırmızı-siyahlı ekipte, geçen hafta Boluspor maçında kırmızı kart gören Zargo Toure ile sakatlıkları bulunan Catic, Ahmet Said Kıvanç, Kadir Seven ve Atakan Cangöz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Puan Durumu

Ligde Çorum FK’nın 10, Gençlerbirliği’nin ise 12 puanı bulunuyor.

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