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Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yi Deplasmanda 1-0 Yenerek Öne Geçti

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:12
Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK'yi Deplasmanda 1-0 Yenerek Öne Geçti

Manisa FK - Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Ahlatcı Çorum FK, ligdeki yarışta güçlü bir konum kazandı. Maç boyunca sergilenen performans, takımın iddiasını artırdı ve taraftarlarını sevindirdi.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Manisa FK ile Ahlatcı Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Manisa FK ile Ahlatcı Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ahlatcı Çorum FK'den Eren Karadağ (99) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Manisa FK ile Ahlatcı Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda...

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Manisa FK ile Ahlatcı Çorum FK, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ahlatcı Çorum FK'den Eren Karadağ (99) rakibiyle mücadele etti.

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