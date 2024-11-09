Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor'u 1-0 Yenerek Öne Geçti

Trendyol 1. Lig 12. Haftasında Önemli Karşılaşma

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında, Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Maçın sonucunda Ahlatcı Çorum FK, 1-0'lık skorla galibiyet elde etti. Bu sonuç, Ahlatcı Çorum FK'nın ligdeki sıralamasında ve moralinde önemli bir etki yarattı.

Maçın Detayları

Karşılaşma boyunca her iki takım da sahada mücadeleci bir oyun sergiledi. Fakat Ahlatcı Çorum FK, bulduğu fırsatları değerlendirerek sahadan galip ayrılmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Siltaş Yapı Pendikspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Ferhat Yazgan (6), rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Siltaş Yapı Pendikspor, Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çorum FK'den Ferhat Yazgan (6), rakipleriyle mücadele etti.