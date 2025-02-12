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Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Asseco Resovia'ya Mağlup Oldu

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası yarı finalinde Asseco Resovia'ya 3-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:32
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda Asseco Resovia'ya Mağlup Oldu

CEV Kupası Yarı Finali: Fenerbahçe Medicana - Asseco Resovia

Voleybol Erkekler CEV Kupası 4'lü final turunun ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın Asseco Resovia takımına karşı mücadele etti.

Takımımız, >Asseco Resovia'ya 3-1'lik skorla mağlup olarak zor bir başlangıç yaptı. Bu sonuç, final umudu taşıyan sarı-lacivertli taraftarlar için hayal kırıklığına neden oldu.

Fenerbahçe Medicana'nın öne çıkmaya çalıştığı bu önemli karşılaşmada, performanslarını artırarak bir sonraki maça daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları gerekecek.

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