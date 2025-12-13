Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesi öncesi son idman
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik odaklı çalışmalar yürüttü. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve takımın temposu artırıldı.
Oyuncular, ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yapılan taktik uygulamalarla sona erdi; Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ekip maç için son hazırlıklarını tamamladı.
