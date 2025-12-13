DOLAR
Beşiktaş, Trabzonspor Deplasmanı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıkları tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 15:59
Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesi öncesi son idman

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik odaklı çalışmalar yürüttü. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı ve takımın temposu artırıldı.

Oyuncular, ısınmanın ardından 5’e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yapılan taktik uygulamalarla sona erdi; Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ekip maç için son hazırlıklarını tamamladı.

