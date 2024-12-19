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Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Gruplara Yükseldi

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'u 6-4 yenerek grup aşamasına yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:47
Ahlatcı Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Gruplara Yükseldi

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göz Doldurdu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı. Maçın sonucu, Ahlatcı Çorum FK'nın 6-4 galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu önemli galibiyetle birlikte Ahlatcı Çorum FK, grup aşamasına adını yazdırmayı başardı. İki takımın da heyecan dolu mücadeleye sahne olan karşılaşması, futbolseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Ahlatcı Çorum FK'nın gösterdiği performans, takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Şimdi gözler, grubun nasıl şekilleneceğine çevrildi.

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