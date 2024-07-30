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Ahlatcı Çorum FK Yeni Transferlerle Güçleniyor

Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:05
Ahlatcı Çorum FK Yeni Transferlerle Güçleniyor

Ahlatcı Çorum FK Yeni İsimlerle Kadrosunu Genişletiyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, önemli transferler gerçekleştirdi. Kulüp, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Üç Yıllık Anlaşma

Ahlatcı Çorum FK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşma sağlandı. Bu açıklama, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Kırmızı-siyahlı ekip, Bolu'daki kamp döneminin ardından, hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki futbolcular, çift idman yaparak form tutmaya çalışıyorlar. Yeni transferler, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla takıma katılacak.

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