Ahmet Buğra Kısa Yıldızlar Judo Milli Takım Kampına Davet Edildi

Bilecik'in genç judo sporcusu Samsun kampında

Bilecikli judo sporcusu Ahmet Buğra Kısa, Samsun’da düzenlenecek olan ’Yıldızlar Judo Milli Takım’ hazırlık kampına davet edildi.

Bilecik’i temsilen birçok başarıya imza atan genç judocu Ahmet Buğra Kısa, Türkiye genelinde seçilen sporcular arasında yer alarak Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecikli sporcumuz Ahmet Buğra Kısa’nın Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Sporcumuzu ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, Milli Takım kampında üstün başarılar diliyoruz " dedi.

BİLECİKLİ JUDOCU AHMET BUĞRA KISA (BEYAZ KIYAFETLİ) , MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ