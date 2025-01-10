Ahmet Çalık: Türk Futbolunun Beyefendi İsimlerinden Biri

Ahmet Çalık, 2022'de trafik kazasında hayatını kaybetti. Milli futbolcu, Türk futboluna büyük katkılar sağladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:15
Ahmet Çalık: Türk Futbolunun Beyefendi İsimlerinden Biri

Ahmet Çalık: Türk Futbolunun Beyefendi İsimlerinden Biri

2022 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının üçüncü yılında anılıyor. 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da doğan Çalık, futbol hayatına Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği'nde Parlayan Yıldız

Çalık, Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te, Fenerbahçe ile yapılan Süper Lig karşılaşmasında giydi. Bu maçtaki başarılı performansıyla ismini duyurmaya başladı. Kırmızı-siyahlı kulüpte genç yaşta kaptanlık yaparak 118 maçta görev aldı.

Galatasaray'a Transfer Dönemi

Gençlerbirliği’ndeki performansıyla A Milli Takım kadrosuna da dahil olan Çalık, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekipte 3,5 sezon görev yaparak 56 maça çıktı. Sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı ve burada stoper olarak mücadele etti.

Milli Takım Kariyeri

Ahmet Çalık, 16 yaş altı kategorilerinden başlayarak milli takımlara davet edildi. A Milli Takım formasını ise ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi. Milli formayla toplamda 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevincini yaşadı.

Trajik Vefatı

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aracı, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Türk futbolcamiasında beyefendi karakteriyle tanınan Çalık, sadece 27 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü futbolseverleri ve takım arkadaşlarını derinden üzdü. Vefatı sonrası, futbol camiasının sevilen ismi için takım arkadaşları sosyal medyadan yardımseverliği ve düzgün karakteri hakkında paylaşımlarda bulundu.

2021-2022 sezonu, ligde mücadele eden ekipler için 'Ahmet Çalık Sezonu' olarak anılmaya başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesindeki Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
2
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u Kadrosuna Kattı
3
Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta Ana Tabloda Mücadele Edecek
4
Ahmet Çalık: Türk Futbolunun Beyefendi İsimlerinden Biri
5
Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı!
6
Görkem Öçal, Dünya Sıralamasında 6'ncı Sırada!
7
Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Başladı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!