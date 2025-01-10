Ahmet Çalık: Türk Futbolunun Beyefendi İsimlerinden Biri

2022 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının üçüncü yılında anılıyor. 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da doğan Çalık, futbol hayatına Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği'nde Parlayan Yıldız

Çalık, Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te, Fenerbahçe ile yapılan Süper Lig karşılaşmasında giydi. Bu maçtaki başarılı performansıyla ismini duyurmaya başladı. Kırmızı-siyahlı kulüpte genç yaşta kaptanlık yaparak 118 maçta görev aldı.

Galatasaray'a Transfer Dönemi

Gençlerbirliği’ndeki performansıyla A Milli Takım kadrosuna da dahil olan Çalık, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekipte 3,5 sezon görev yaparak 56 maça çıktı. Sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı ve burada stoper olarak mücadele etti.

Milli Takım Kariyeri

Ahmet Çalık, 16 yaş altı kategorilerinden başlayarak milli takımlara davet edildi. A Milli Takım formasını ise ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi. Milli formayla toplamda 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gol sevincini yaşadı.

Trajik Vefatı

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aracı, Ankara-Niğde otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Türk futbolcamiasında beyefendi karakteriyle tanınan Çalık, sadece 27 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü futbolseverleri ve takım arkadaşlarını derinden üzdü. Vefatı sonrası, futbol camiasının sevilen ismi için takım arkadaşları sosyal medyadan yardımseverliği ve düzgün karakteri hakkında paylaşımlarda bulundu.

2021-2022 sezonu, ligde mücadele eden ekipler için 'Ahmet Çalık Sezonu' olarak anılmaya başlandı.