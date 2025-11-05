Ahmet Dal: 'Tertemiz Bir Futbol İstiyoruz' — Erzurumspor

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, düzenlenen basın toplantısında kulübün durumu, takımın performansı ve futbolun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakemlik ve soruşturmalar

Dal, Türk futbolunda adalet ve şeffaflık vurgusu yaparak hakemlerle ilgili yürütülen çalışmalara dikkat çekti: "Hakemlerin bahis oynaması hemen hemen dünyanın her yerinde var. Hatta çok fazlası var. Çok ağır şekilde spor müsabakalarının manipüle edildiğini biliyoruz. Türkiye’de bununla alakalı çalışma başlatıldı. Adliye ve federasyon nezdinde soruşturmalar yapılıyor. Süreci takip ediyoruz. Hassasiyetli içindeyiz. Masumiyet karinesi de gözardı edilmeden maçları manipüle eden, insanların emeklerini ve heyecanlarına ihanet eden bir süreç bu. Detaylı ve bu işe bulaşmış, organize suç örgütü haline gelmiş, telaffuz edilmesi güç rakamlara ulaşan kim varsa bunların çökertilmesi gerek. Futbolumuzun geleceğini kurtarmamız lazım."

Takım, sonuçlar ve taraftardan beklenti

Başkan Dal, takımın mücadele ruhuna ve oyuncuların fedakârlığına vurgu yaptı: "Kulübümüzde bizi terk etmeyen, çok sayıda teklif almasına rağmen ayrılmayan arkadaşlarımız var. Eren Tozlu’yu tebrik ediyorum, lig tarihinin en golcü Türk oyuncusu oldu. Orhan Ovacıklı’ya da vefalı duruşu için teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza kulübe kattıkları değer için minnettarız."

Beraberliklerin moral üzerindeki etkisine değinen Dal, "Maalesef kazanabileceğimiz maçlarda berabere kaldık, bu tür yol kazaları olabiliyor ama takımımız bu süreçlere rağmen yoluna devam ediyor ve edecek. Taraftarımızdan destek istiyoruz. 3-0 önde olduğumuz bir maçın 3-3 bitmesine çok üzüldük. Pendik’e 25 dakikada 3 gol atmak kolay değildi, ancak bu beraberlik bizi moral olarak etkiledi. Diğer beraberliklerden de ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Altyapı ve gelecek planları

Dal, altyapıya verilen önemi vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "U14, U15, U16, U17 ve U19 olmak üzere beş altyapı takımımız var, 400’ün üzerinde oyuncu ile ilgileniyoruz. EBSSK bizim pilot takımımız ve BAL Ligi’nde mücadele ediyor. Erzurumspor FK altyapısından yetişmiş 24 oyuncumuz orada forma giyiyor. Şu anda Erzurum’da futbol oynayan yaklaşık 1000 kişi Erzurumspor FK altyapısında forma giyiyor."

Takımın oyun anlayışına ilişkin Dal, "Takım farklı bir oyun formatında, hücum ve oyun odaklı, rakibe daha az pozisyon veren bir anlayışla mücadele ediyor. Bu kolay değil ama hocamız sistemi oturtmaya çalışıyor. Takımımız daha fazla konsantre ederek galibiyetler alacaktır. Son iki maçta aldığımız galibiyetlerle çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altın dönem ve altyapı yatırımları

Erzurumspor’un geleceğe dönük hedeflerini aktaran Dal, "Erzurumspor’un şu an futbolda gümüş dönemini yaşadığını, birkaç yıl içinde inşallah altın dönemini yaşayacağını" söyledi. Dal ayrıca saha altyapısındaki gelişmeleri anlattı: "Yıllardır antrenmanlarda özellikle kış aylarında yaşadığımız saha sorununu bu sezon çözdük. Alttan ısıtmalı antrenman sahamız tamamlandı, takımımız orada çalışacak. Stadımız da aynı şekilde bu sisteme sahip."

Yeni stadyum ve finansal durum

Yeni stadyum projesinin takipçisi olduklarını belirten Dal, "Bu stad bizim değil Erzurum’un olacak elbette. Stadın çok büyük bir kompleks olarak planlanması süreci uzattı ama bu ayın sonunda ihalesi yapılacak. Uluslararası organizasyonlarda kullanılabilecek, şehrin tamamına hizmet edecek, en iyi şekilde olması için mücadele veriyoruz." dedi.

Mali yük ve yönetim yaklaşımına ilişkin Dal, kulübün transfer cezalarını kapattığını ve altyapının aylık deplasman maliyetinin 1 milyon liraya yaklaştığını belirterek, "Süper Lig’e çıkmış bir kulübün başkanı olmayı çok isterim, yüksek bütçeli kulüplerle mücadele ediyoruz ama kulübümüzü ağır sorumluluk altına sokmadan ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk ve destek çağrısı

Dal, sosyal sorumluluk projelerine de değinerek U15 hocası Savaş hocanın tedavi sürecine destek verdiklerini ve SMA hastası Teoman bebek için kampanya başlattıklarını açıkladı: "Bu haftaki maçta Teoman bebeği ve ailesini ağırlayacağız, tüm resmi hesaplarımızdan da paylaşım yapacağız. 3616’ya ‘TEO’ yazıp göndererek destek olabilirsiniz. 3,5 aylık Teoman Çiftçi’nin 6 aylık olmadan ilacını alması gerekiyor. Erzurumspor camiası olarak Teoman bebeği kurtarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz."

