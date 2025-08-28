DOLAR
41,02 0,06%
EURO
48,08 -0,6%
ALTIN
4.507,65 -0,64%
BITCOIN
4.612.210,51 -0,14%

Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi

162 delegenin katıldığı genel kurulda Ahmet Dal oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi; kulüp efsane logoya döndü ve 'ehram' forma tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:20
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi

Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi

Genel Kuruldan Tek Adayla Çıkış

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal seçildi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulunda, Dal'ın görev süresince kulüpte gerçekleşen gelişmelerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Kulübün 171 delegesinden 162'sinin katıldığı genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Ahmet Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Başkanın Mesajları: Dayanışma, Logo ve Yeni Forma

Dal, konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Zor günlerde kenetlenen ve yardımlaşan bir camiaya sahip olunduğunu vurguladı: "Erzurumspor sevdasını kalbinde yaşayanlarız, en zor günlerde kenetlenen en sıkıntılı günlerde yardımlaşan birbiriyle bu dayanışmayı gösteren bir camiayız."

Kulübün önceki yıllardaki çift başlı kartallı logo'ya geri döndüğü bilgisini veren Dal, "Öze dönüş ve efsane logo hayırlı olsun. Camiamızın talebi üzerine Erzurumspor efsane logoya geri dönmüştür hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dal ayrıca kentin yöresel kumaşından ilham alınarak tasarlanan "ehram" formasını tanıttı ve "Forma bir kültürdür, ehram da Erzurum'un kültürüdür." dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal (fotoğrafta)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal (fotoğrafta) seçildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal (fotoğrafta)...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı