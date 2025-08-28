Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi

Genel Kuruldan Tek Adayla Çıkış

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal seçildi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulunda, Dal'ın görev süresince kulüpte gerçekleşen gelişmelerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Kulübün 171 delegesinden 162'sinin katıldığı genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Ahmet Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Başkanın Mesajları: Dayanışma, Logo ve Yeni Forma

Dal, konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Zor günlerde kenetlenen ve yardımlaşan bir camiaya sahip olunduğunu vurguladı: "Erzurumspor sevdasını kalbinde yaşayanlarız, en zor günlerde kenetlenen en sıkıntılı günlerde yardımlaşan birbiriyle bu dayanışmayı gösteren bir camiayız."

Kulübün önceki yıllardaki çift başlı kartallı logo'ya geri döndüğü bilgisini veren Dal, "Öze dönüş ve efsane logo hayırlı olsun. Camiamızın talebi üzerine Erzurumspor efsane logoya geri dönmüştür hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dal ayrıca kentin yöresel kumaşından ilham alınarak tasarlanan "ehram" formasını tanıttı ve "Forma bir kültürdür, ehram da Erzurum'un kültürüdür." dedi.

