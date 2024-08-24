Ahmet Efe Kendirci'den Şampiyonluklar Yağmuru

Üç Aylık Zafere İmza Attı

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, sadece 3 ay içinde gösterdiği üstün performans ile iki büyük şampiyonluk kazandı. 15 yaşındaki genç sporcu, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kol ve iki kolda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Erken Yaşlardan Bireysel Başarıya

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi olan Ahmet, amcası Mahmut Kendirci'nin teşvikiyle 11 yaşında bilek güreşi ile tanıştı. İlk müsabakasını 12 yaşında gerçekleştiren Ahmet, 13 yaşında katıldığı dünya şampiyonasında üçüncülük elde etti. Ancak, 14 yaşında bıçak gibi bir sakatlıkla karşılaşarak bir süre yarışmalardan uzak kaldı.

Hedefinin Peşinde Koştu

Bu yıl tekrar sahalara dönen Ahmet, 5-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda büyük başarılara imza attı. Ahmet, "Bayrağımızı en tepede dalgalandırdım" diyerek duygularını ifade etti.

Yenilgilerden Ders Almak

AA muhabirine konuşan Ahmet, yenildiği maçlardan ders çıkararak antrenmanlarını sıkılaştırdığını belirtti. "Dünya şampiyonasının ağır geçeceğini biliyordum ve ona yönelik antrenman yaptım. Çok gururluyum," şeklinde konuşan genç sporcu, büyük hayalinin İstiklal Marşı’nı okutmak ve bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Aile Desteği

Amca Mahmut Kendirci, uzun süredir verdikleri emeklerin karşılığını almakla birlikte, "Parayla ölçülemeyecek kadar mutluyuz," diye ekledi. Okul Müdürü Abdullah Taşdemir ise, öğrencilerine daha fazla katkı sunmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.