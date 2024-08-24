Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ahmet Efe Kendirci'den Şampiyonluklar Yağmuru

15 yaşındaki milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ayda Avrupa ve dünya şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:49
Ahmet Efe Kendirci'den Şampiyonluklar Yağmuru

Üç Aylık Zafere İmza Attı

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, sadece 3 ay içinde gösterdiği üstün performans ile iki büyük şampiyonluk kazandı. 15 yaşındaki genç sporcu, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ve Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kol ve iki kolda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Erken Yaşlardan Bireysel Başarıya

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi olan Ahmet, amcası Mahmut Kendirci'nin teşvikiyle 11 yaşında bilek güreşi ile tanıştı. İlk müsabakasını 12 yaşında gerçekleştiren Ahmet, 13 yaşında katıldığı dünya şampiyonasında üçüncülük elde etti. Ancak, 14 yaşında bıçak gibi bir sakatlıkla karşılaşarak bir süre yarışmalardan uzak kaldı.

Hedefinin Peşinde Koştu

Bu yıl tekrar sahalara dönen Ahmet, 5-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile 15-25 Ağustos tarihleri arasında Moldova'nın Kişinev şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda büyük başarılara imza attı. Ahmet, "Bayrağımızı en tepede dalgalandırdım" diyerek duygularını ifade etti.

Yenilgilerden Ders Almak

AA muhabirine konuşan Ahmet, yenildiği maçlardan ders çıkararak antrenmanlarını sıkılaştırdığını belirtti. "Dünya şampiyonasının ağır geçeceğini biliyordum ve ona yönelik antrenman yaptım. Çok gururluyum," şeklinde konuşan genç sporcu, büyük hayalinin İstiklal Marşı’nı okutmak ve bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Aile Desteği

Amca Mahmut Kendirci, uzun süredir verdikleri emeklerin karşılığını almakla birlikte, "Parayla ölçülemeyecek kadar mutluyuz," diye ekledi. Okul Müdürü Abdullah Taşdemir ise, öğrencilerine daha fazla katkı sunmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları...

Milli bilek güreşçi Ahmet Efe Kendirci, 3 ay içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu mutlulukları yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!