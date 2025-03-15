Ahmet Gülüm, TMOK'un Yeni Başkanı Oldu

Ahmet Gülüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) yeni başkanı seçildi. Seçim sonuçları ve detaylar burada.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:48
Ahmet Gülüm, TMOK'un Yeni Başkanı Oldu

TMOK'un Yeni Başkanı Ahmet Gülüm Seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) olağan seçimli genel kurulunda, Ahmet Gülüm başkanlığa seçildi. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen bu önemli genel kurulda, mevcut başkan Uğur Erdener ile Ahmet Gülüm başkanlık için yarıştı.

Seçim Sonuçları

Oylamada toplam 338 oy kullanıldı. Ahmet Gülüm, 185 oy alarak yeni başkanlık koltuğuna oturdu. Uğur Erdener ise 150 oyda kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar, TMOK'un yeni dönemine güçlü bir başlangıç yapma hedefini ortaya koyuyor.

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