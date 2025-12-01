Kadıköy'de Derbi Trafiği Kilitlendi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy'de stada yönelen taraftarlar nedeniyle D-100 ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğun trafik oluştu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 18:25
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Kadıköy’de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dron ile görüntülenen yollarda, stada yönelen taraftarlar nedeniyle bazı ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluğun Odak Noktaları

Yoğunluk özellikle D-100 Karayolu ile Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında sürüyor. Trafik akışında aksamalar, bu ana arterler üzerinde belirgin şekilde gözlemleniyor.

Emniyetin Trafik Düzenlemesi

Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Yetkililer, taraftarların stada yönelmesiyle birlikte alternatif güzergah kullanımına yönelik yönlendirme yapıyor.

Vatandaşlar ve sürücülerden, yoğunluk olan bölgelere seyahatlerini ertelemeleri veya toplu taşıma seçeneklerini tercih etmeleri isteniyor.

