Manisa FK, Keçiörengücü Hazırlıklarına Başladı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 18. hafta öncesi Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:02
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı.

Karşılaşma 20 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Antrenman, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, orta-şut uygulamalarıyla sürdü ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapılacak antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

