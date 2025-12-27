DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

Ürkmezgil, 2025 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda birlik vurgusu yaparak Beşiktaş'a katkı sözü verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:27
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda birlik çağrısı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı camiaya katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü’nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış konuşmasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yaptı.

Ürkmezgil, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak camiada son dönemde yaşanan kırgınlıklara işaret etti ve sözlerine şunları ekledi: "Çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemi oldu. Bu dönemde bazı olumsuz şeyler de yaşandı. Bu saatten sonra bunları tabii tek tek dile getirmeyeceğiz."

"Ekibim ve ben ne bugün ne de yarın böyle bir yarışa girmeyeceğimizi baştan söyleyeyim," diyen Ürkmezgil, göreve motivasyon kaynağını da açıkladı: "Bu yarışa girdiğimde beni en çok motive eden şey camiamızın son yıllardaki bölünmüşlüğü ve bu durumu düzeltmek için neler yapabileceğimizin düşüncesiydi."

Ürkmezgil, geçmişte üstlendikleri görevleri ve o dönemdeki dayanışmanın getirdiği olumlu sonuçları hatırlatarak, "Beşiktaş feda dönemindeydi ve bu dönemden çok da farklı bir durumda değildi. O günlerde kısa sürede sağladığımız kenetlenmeyle güzel sonuçlar peş peşe gelmişti ve gerekli altyapıyı sağlamıştık" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’a katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın", diyerek sözlerini tamamlayan Ürkmezgil, camiaya birlik mesajı verdi ve önümüzdeki döneme dair umutlu olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlılar için ellerinden gelenin en iyisini...

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlılar için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL (31 Ağustos 2025)
2
Akyaka'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı
3
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı
4
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız
5
Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Cebrail Gençoğlu Abu Dabi'de 63 kg Kick Light'ta Dünya İkincisi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti