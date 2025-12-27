Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda birlik çağrısı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı camiaya katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübü’nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış konuşmasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yaptı.

Ürkmezgil, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak camiada son dönemde yaşanan kırgınlıklara işaret etti ve sözlerine şunları ekledi: "Çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemi oldu. Bu dönemde bazı olumsuz şeyler de yaşandı. Bu saatten sonra bunları tabii tek tek dile getirmeyeceğiz."

"Ekibim ve ben ne bugün ne de yarın böyle bir yarışa girmeyeceğimizi baştan söyleyeyim," diyen Ürkmezgil, göreve motivasyon kaynağını da açıkladı: "Bu yarışa girdiğimde beni en çok motive eden şey camiamızın son yıllardaki bölünmüşlüğü ve bu durumu düzeltmek için neler yapabileceğimizin düşüncesiydi."

Ürkmezgil, geçmişte üstlendikleri görevleri ve o dönemdeki dayanışmanın getirdiği olumlu sonuçları hatırlatarak, "Beşiktaş feda dönemindeydi ve bu dönemden çok da farklı bir durumda değildi. O günlerde kısa sürede sağladığımız kenetlenmeyle güzel sonuçlar peş peşe gelmişti ve gerekli altyapıyı sağlamıştık" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’a katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın", diyerek sözlerini tamamlayan Ürkmezgil, camiaya birlik mesajı verdi ve önümüzdeki döneme dair umutlu olduğunu vurguladı.

