Derbide Genç Sürpriz: Fenerbahçe'de Haydar Karataş ve Alaettin Ekici

Derbide Genç Sürpriz: Haydar Karataş ve Alaettin Ekici Forma Giydi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş karşısında gençlere şans verdi

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki oyuncusu Haydar Karataş ve 16 yaşındaki futbolcusu Alaettin Ekici, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş derbisinde son dakikalarda forma giydi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Eyüpspor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında süre alan Haydar Karataş, kupada Beşiktaş’a karşı da sahadaydı. Karataş, mücadelenin 86. dakikasında Oğuz Aydın’ın yerine oyuna dahil oldu.

Alaettin Ekici ise maçın 90. dakikasında Kerem Aktürkoğlu yerine forma giydi.

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta görev alan Yiğit Efe Demir de maçta 74. dakikada Bartuğ Elmazın yerine oyuna girdi.

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle derbinin kadrosuna bu iki genç oyuncunun yanı sıra Mustafa Serkan Kök ve Kamil Efe Üregen de yazıldı.

