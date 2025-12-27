DOLAR
Beşiktaş'ın Borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL (31 Ağustos 2025)

Beşiktaş Kulübü'nün borcu 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı; 31 Mayıs 2025 rakamı 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL idi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:00
Beşiktaş Kulübü’nün borcu 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.

3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablo

Beşiktaş Kulübü’nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda yapılıyor.

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcunu açıkladı.

Şentürk, siyah-beyazlıların 31 Ağustos 2025 itibarıyla borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borcun 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulduğu kaydedildi.

