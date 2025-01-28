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Ajax-Galatasaray Müsabakasını İspanyol Hakem Manzano Yönetecek

Ajax-Galatasaray maçı, 30 Ocak'ta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiminde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:41
Ajax-Galatasaray Müsabakasını İspanyol Hakem Manzano Yönetecek

Ajax-Galatasaray Maçı İçin Hakem Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Ajax-Galatasaray karşılaşmasına İspanyol hakem Jesus Gil Manzano atandı.

Karşılaşmanın başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da saat 23.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Müsabakada Manzano’ya yardımcı hakemlik yapacak isimler ise Diego Barbero ve Angel Nevado olacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olarak belirlendi. Ayrıca, Carlos del Cerro Grande VAR, Alejandro Hernandez ise AVAR olarak görev alacak.

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