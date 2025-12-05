Emrah Bayraktar: Oyuncu Sayımızı 8 binden 18 bine Çıkardık

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, D-Smart’ta yayımlanan Haftanın Konuğu programında Türk futbolunda yürütülen altyapı reformlarını, lig dizaynını ve gelecek planlarını anlattı.

Ziyaretler ve yol haritası

Bayraktar, saha ayağıyla hazırladıkları yol haritasını özetleyerek, "7 bölgede 65 il ziyaret ettik ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. Amacın Türkiye’yi gezerek yapılmak istenenleri meslektaşlarla paylaşmak ve geliştirmek olduğunu belirtti. Bu ziyaretlerin ardından 3. Lig ve 2. Lig teknik direktörlerini Riva’ya davet ettiklerini, adım adım planları paylaşarak ilerlediklerini söyledi.

Lig düzenlemeleri ve oyuncu sayısı

Bayraktar, altyapı liglerinde kapsamlı değişiklikler yaptıklarını vurgulayarak, "U14-U15’i, U16-U17’yi birleştirerek yeni bir lig dizayn ettik. U19 PAF Ligi’ni geri getirdik" ifadelerini kullandı. Bu hamleyle "oyuncu sayımızı 8 binden 18 bine çıkardık" ancak bunun yapılırken kaliteyi düşürmemenin ana öncelikleri olduğunu vurguladı.

Riva’dan saha temasına

Riva merkezli çalışmaların tek başına yeterli olamayacağını söyleyen Bayraktar, "Riva’dan Türkiye’ye dokunamayız" diyerek saha ve yol çalışmalarının önemini vurguladı: "Riva’da bir odamız var ama oradan oturarak Şanlıurfa’ya, Hakkâri’ye dokunamayız. İnsanlarla birebir temas etmemiz gerekiyor. Onlardan dinlediklerimiz hem bizi hem de Türk futbolunu geliştiriyor."

Oyuncu gelişimi ve müsabaka düzenlemeleri

Altyapıda oyuncu gelişimini artırmak için müsabaka kurallarında da değişikliğe gittiklerini belirten Bayraktar, "U19 yaş grubuna kadar tüm müsabakalarda oyuncu değişikliğini sınırsız yaptık. 14-15 yaş kategorilerinde devre arası kaleci değişimini zorunlu tuttuk" dedi ve her sporcuyu görmek istediklerini ekledi.

Saha yetersizliği ve lig takvimi

Bayraktar, saha eksikliğinin maç planlamasını en çok zorlayan konu olduğunu belirterek, maç takvimlerini titizlikle ayarladıklarını anlattı. U19 liglerini A takım takvimine göre ilerlettiklerini, 1., 2. ve 3. Lig U19 maçlarını çarşamba gününe aldıklarını ve "U19 ligi bu sezon ocak ayında 5 bölgede başlayacak" bilgisini paylaştı. Amaçlarının daha uzun sezona yayılmış, daha fazla maç içeren ve zorluk seviyesi yüksek bir format oluşturmak olduğunu söyledi.

Uluslararası rekabet ve kulüpler arası işbirliği

Uluslararası maçların gelişim için kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Zorluk seviyesi yüksek maçları sezon geneline yaymanız gerekiyor. Ne kadar zorlu maç oynarsanız o kadar gelişirsiniz" dedi. Yerel liglerin güçlenmesinin Avrupa ile rekabet için şart olduğunu belirterek, kulüpler arası oyuncu akışının önemine dikkat çekti: "Fenerbahçe Alanya’ya, Galatasaray Beşiktaş’a, Trabzonspor Samsun’a oyuncu verecek. Bu döngü olmalı ki Avrupa ile rekabet edebilelim."

Antrenörler ve hedefler

Bayraktar, altyapı antrenörlerinin rolüne vurgu yaparak, "Antrenörler sadece futbolcu değil, insan yetiştiriyor" dedi. Antrenörlerin hem maddi hem manevi olarak hak ettikleri değeri görmeleri gerektiğini ifade etti. Son olarak hedeflerini şöyle özetledi: "Hedefimiz kalan 16 ilimizi de tamamlamak, ülkemizdeki futbol nüfusunu nitelikli şekilde artırmak, milli takımımıza ortak bir oyun anlayışı kazandırmak ve gençlerimizi hem spora hem hayata en iyi şekilde hazırlamak."

TFF FUTBOL GELİŞİM DİREKTÖRÜ EMRAH BAYRAKTAR, D-SMART’TA HAFTANIN KONUĞU PROGRAMINDA TÜRK FUTBOLUNDA SON DÖNEMDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI REFORMLARINI VE GELECEK PLANLARINI ANLATTI.