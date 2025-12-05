Victor Osimhen 11 gole ulaştı: Samsunspor'a çift gol
Trendyol Süper Lig 15. hafta maç özeti
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, evinde oynanan Samsunspor karşılaşmasında fileleri iki kez havalandırarak dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan mücadelede Osimhen, takımını öne geçiren gollere imza verdi. Maçın 29. dakikasında, Leroy Sane’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın uzatma anlarında (90+1. dakikada) Osimhen, ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturarak galibiyeti perçinledi.
26 yaşındaki futbolcu böylece Trendyol Süper Lig’deki gol sayısını 5e yükseltirken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attığı 6 golle sezon toplamını 11e çıkardı.
Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, mücadeleyi 90 dakika sahada tamamladı.
