Galatasaray, Evindeki Yenilmezliğini 26 Maça Çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki son maçında Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini 26 maça taşıdı.

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, RAMS Park’ta Samsuspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ve maçın son anlarında kaydettiği golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde sahasındaki üstün performansını sürdürdü. Takımın iç sahada oynadığı son 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Galatasaray’ın sahasındaki son yenilgisi ise 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alınan 1-0 sonuç oldu.

