DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,27 -0,08%
ALTIN
3.061,24 0,3%
BITCOIN
2.475.430,46 0,58%

Akdeniz Off-road Kupası: Adana'da Heyecan Dolu Bir Yarış

2024 Akdeniz Off-road Kupası'nın üçüncü ayağı, Adana'da 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:49
Akdeniz Off-road Kupası: Adana'da Heyecan Dolu Bir Yarış

Adana'da Off-road Heyecanı

2024 Akdeniz Off-road Kupası’nın üçüncü yarışı, 2-3 Kasım tarihlerinde Adana’da organize edilecek. Bu etkinlik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından resmi olarak destekleniyor.

Yarış Organizasyonu ve Destekçiler

Adana Off-road Yarışı, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından, Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Örcün Kamp Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bu Adana’daki ilk resmi off-road organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Yarış Programı

Etkinlik, Çatalan Köprüsü üzerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da start seremonisi ile başlayacak. Yarışa toplamda 20 araç ve 40 sporcu katılacak. Yarışların ana etabı ise 3 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Örcün mevkisinde gerçekleştirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 11. Hafta Başlıyor
2
Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Kolossos Galibiyetini Yorumladı
3
RAMS Global Cizre Belediyespor, Altekma'yı Deplasmanda Yendi
4
Akdeniz Off-road Kupası: Adana'da Heyecan Dolu Bir Yarış
5
Savate Sporunda Tarihi Adım: Aybüke ve Raşit Dünya Şampiyonasında
6
Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
7
Saliha Ceylin Pehlivan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek