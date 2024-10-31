Akdeniz Off-road Kupası: Adana'da Heyecan Dolu Bir Yarış

Adana'da Off-road Heyecanı

2024 Akdeniz Off-road Kupası’nın üçüncü yarışı, 2-3 Kasım tarihlerinde Adana’da organize edilecek. Bu etkinlik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından resmi olarak destekleniyor.

Yarış Organizasyonu ve Destekçiler

Adana Off-road Yarışı, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından, Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Örcün Kamp Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bu Adana’daki ilk resmi off-road organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Yarış Programı

Etkinlik, Çatalan Köprüsü üzerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da start seremonisi ile başlayacak. Yarışa toplamda 20 araç ve 40 sporcu katılacak. Yarışların ana etabı ise 3 Kasım Pazar günü saat 11.00'de Örcün mevkisinde gerçekleştirilecek.