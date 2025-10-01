Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası İstanbul'da Sona Erdi

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada aerobik ve ritmik cimnastikte 19 ülkeden 173 sporcu mücadele etti; madalyalar sahiplerini buldu.

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası kapsamındaki aerobik ve ritmik cimnastik müsabakaları İstanbul'da tamamlandı.

Organizasyon, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ile Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmalara 19 ülkeden 173 sporcu katıldı.

Ritmik Cimnastik Madalyaları

Gençler Çember
1. Carol Michelotti (İtalya)
2. Selen Camcı (Türkiye)
3. Valeria Kaminidou (Yunanistan)

Gençler Top
1. Ginevra Bindi (İtalya)
2. Alexandra Sharova (Kıbrıs Rum Kesimi)
3. Ela Alparslan (Türkiye)

Gençler Labut
1. Ginevra Bindi (İtalya)
2. Valeria Kaminidou (Yunanistan)
3. Emma Fratti (San Marino)

Gençler Kurdele
1. Carol Michelotti (İtalya)
2. Elif Ece Birgin (Türkiye)
3. Farida Bahnas (Mısır)

Yıldızlar Çember
1. Aikaterini Pavlou (Yunanistan)
2. Melissa Musacci (İtalya)
3. Yağmur İşbuyuran (Türkiye)

Yıldızlar Top
1. Melissa Musacci (İtalya)
2. Emmanuela Alesia Ferra (Yunanistan)
3. Daria Lazarevica (Kıbrıs Rum Kesimi)

Yıldızlar Labut
1. Ginevra Bindi (İtalya)
2. Valeria Kaminidou (Yunanistan)
3. Emma Fratti (San Marino)

Yıldızlar Kurdele
1. Aikaterini Pavlou (Yunanistan)
2. Melissa Musacci (İtalya)
3. Öyku Ozoğuz (Türkiye)

Aerobik Cimnastik Madalyaları

12-14 Yaş Tek Kadınlar
1. Ekin Çınar (Türkiye)
2. Camilla Cerbara (İtalya)
3. Chrysoula Vryoni (Yunanistan)

12-14 Yaş Tek Erkekler
1. Süleyman Balaban (Türkiye)

12-14 Yaş Çiftler
1. Furkan Saylan - Tanem Atar (Türkiye)

12-14 Yaş Trio
1. Sayda Antonella Macias Trivino - Camilla Cerbara - Lavinia Cereghino (İtalya)
2. Asmin Birsin - Ekin Çınar - Özgü Erdemir (Türkiye)
3. Chrysoula Vryoni - Marina Manousou - Maria Kalliopi Besta (Yunanistan)

12-14 Yaş Grup
1. Anna Bisconti, Camilla Cerbara, Lavinia Cereghino, Sayda Antonella Macias Trivino, Anna Pinzi (İtalya)
2. Sabrina Tir, Roaia Ritedj Melouka, Naila Reggane, Mael Marikha Soufi, Sara Tarakli (Cezayir)

15-17 Yaş Tek Erkekler
1. Manuel Garavaglia (İtalya)
2. Murat Mert Erdiç (Türkiye)
3. Wassim Houcine Boukhenouf (Cezayir)

15-17 Yaş Tek Kadınlar
1. Yudum Atan (Türkiye)
2. Aya Idir (Cezayir)
3. Lynda Slama (Tunus)

15-17 Yaş Çiftler
1. Busenaz Atmaca - Murat Mert Erdiç (Türkiye)
2. Aya Idir - Wassim Houcine Boukhenouf (Cezayir)
3. Sarah Jmal - Youssef Bel Hadj Salem (Tunus)

15-17 Yaş Trio
1. Selin Özermiş - Yudum Atan - Elvin Gülen (Türkiye)
2. Sarah Jmal - Lynda Slama - Eya Draoui (Tunus)

Yarışmalar iki gün sürdü ve farklı kategorilerde dereceye giren sporcular turnuvada ödüllerini aldı.

