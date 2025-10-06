Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya

Türkiye, İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonasında erkekler artistik cimnastikte toplam 4 madalya elde etti: takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise 1 gümüş ve 1 bronz.

Şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katılırken organizasyonu COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin yerinde takip etti.

Alınan sonuçlar

Yıldız erkekler takım

1- İtalya

2- Türkiye

3- Cezayir

Yıldız erkekler genel tasnif

1- Andrea Bertasi (İtalya)

2- Mattia Beretta (İtalya)

3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Genç erkekler takım

1- Mısır

2- Türkiye

3- Fas

Genç erkekler genel tasnif

1- Mazen Ali (Mısır)

2- Ege Ertöz (Türkiye)

3- Abdallah Baraka (Mısır)

Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.