Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya

Türkiye, COMEGYM Şampiyonası'nda erkekler artistik cimnastikte 2 takım gümüşü, 1 bireysel gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 22:32
Türkiye, İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonasında erkekler artistik cimnastikte toplam 4 madalya elde etti: takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise 1 gümüş ve 1 bronz.

Şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katılırken organizasyonu COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin yerinde takip etti.

Alınan sonuçlar

Yıldız erkekler takım
1- İtalya
2- Türkiye
3- Cezayir

Yıldız erkekler genel tasnif
1- Andrea Bertasi (İtalya)
2- Mattia Beretta (İtalya)
3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)

Genç erkekler takım
1- Mısır
2- Türkiye
3- Fas

Genç erkekler genel tasnif
1- Mazen Ali (Mısır)
2- Ege Ertöz (Türkiye)
3- Abdallah Baraka (Mısır)

Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.

