Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonası: Türkiye 4 Madalya
Türkiye, İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (COMEGYM) Şampiyonasında erkekler artistik cimnastikte toplam 4 madalya elde etti: takımlarda 2 gümüş, bireyselde ise 1 gümüş ve 1 bronz.
Şampiyonaya 9 ülkeden 29 sporcu katılırken organizasyonu COMEGYM Başkanı Sofiane Zahi ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili ve COMEGYM Asbaşkanı İsmail Göktekin yerinde takip etti.
Alınan sonuçlar
Yıldız erkekler takım
1- İtalya
2- Türkiye
3- Cezayir
Yıldız erkekler genel tasnif
1- Andrea Bertasi (İtalya)
2- Mattia Beretta (İtalya)
3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)
Genç erkekler takım
1- Mısır
2- Türkiye
3- Fas
Genç erkekler genel tasnif
1- Mazen Ali (Mısır)
2- Ege Ertöz (Türkiye)
3- Abdallah Baraka (Mısır)
Organizasyon, yarın bireysel alet finalleriyle sona erecek.