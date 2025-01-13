Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ile Galibiyet İçin Sahaya Çıkıyor

Akkuş Belediyespor, deplasmanda Alanya Belediyespor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:11
Akkuş Belediyespor, Alanya Belediyespor ile Galibiyet İçin Sahaya Çıkıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin takımlarından Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 17 Ocak Cuma günü oynayacağı >On Hotels Alanya Belediyespor karşılaşmasına büyük bir hedefle çıkıyor. Takım, bu mücadelede galip gelerek kötü bir başlangıç yaptıkları ligin ikinci yarısında çıkış yakalamak istiyor.

Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamadıklarını ve son iç saha maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olduklarını hatırlattı. Taraftarlarına galibiyet veremedikleri için üzgün olduklarını belirten Efil, Alanya karşısında alınacak bir galibiyetin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Efil, ligin 17. haftasındaki bu maçın hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, çok iyi bir antrenman süreci geçirerek bu maça hazır hale gelmek istediklerini söyledi.
"Tek düşüncemiz, ligdeki kötü gidişata dur demek için Alanya Belediyespor karşısında galibiyet alabilmek. Lige tutunabilmek adına bu mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyoruz," dedi.

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