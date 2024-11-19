Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe'ye Karşı Galibiyet Peşinde

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 24 Kasım Pazar günü Fenerbahçe Medicana ile yapacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına hızla başladı.

Takımın başantrenörü Serdar Uslu, geçtiğimiz hafta Halkbank'a karşı 3-1'lik bir yenilgi aldıklarını hatırlatarak, bu maçı unuttuklarını ve önlerindeki zorlu mücadeleye odaklandıklarını dile getirdi. Uslu, "Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak morallenmek istiyoruz. Bir galibiyet takımın moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkaracaktır," şeklinde konuştu.

Uslu, Fenerbahçe'nin gücünü iyi bildiklerini ancak aynı zamanda Akkuş Belediyespor'un da galibiyete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, taraftarlardan gelecek desteğin önemine dikkat çekti. Takımının bu zorlu maçta galibiyet hedeflediğini belirten Uslu, "Galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyoruz. Tüm Akkuş halkının desteğini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik karşılaşma, Akkuş Belediyespor'un ligdeki durumu açısından da büyük bir önem taşıyor ve taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olacağa benziyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.