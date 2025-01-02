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Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart ile oynayacağı lig maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:49
Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Galibiyet Hedefiyle Hazırlanıyor

Akkuş Belediyespor, Sezonun İkinci Yarısına Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sezonun ikinci yarısına Ziraat Bankkart maçı galibiyetiyle başlamayı hedefliyor.

Başantrenör Serdar Uslu'dan Açıklamalar

Takımın başantrenörü Serdar Uslu, 4 Ocak Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları Ziraat Bankkart maçı hazırlıklarının Akkuş’ta devam ettiğini bildirdi. Lig arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Uslu, eksiklerini gidermek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Galibiyetle Başlama İhtiyacı

Uslu, ligin ikinci yarısının ilk maçını lig lideri Ziraat Bankkart ile oynayacaklarını aktararak, bu maçı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini vurguladı. Alacakları galibiyetin takıma büyük moral vereceğini bilen Uslu, bu inançla sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Yeni Transfer: Aaora Nikula

Devre arasında takıma bir transfer yaptıklarını açıklayan Uslu, Finlandiyalı pasör Aaora Nikula‘nın ekibe önemli bir güç katacağını sözlerine ekledi.

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