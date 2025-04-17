Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları 19 Nisan'da Kemer'de

Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları Kemer'de Başlıyor

Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi, Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek. Bu yılki organizasyon, spor tutkunlarını bir araya getirecek önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor.

Antalya’nın Spor Turizmi Vurgusu

Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, şehrin spor turizminin başkenti olduğunu ifade etti. Yazgan, “Antalya artık dünya şehri haline dönüştü. Amatör yol bisikleti yarışı olan Akra Gran Fondo, 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlarımızı yarışlara bekliyoruz. Pedallar dönsün, dostluk kazansın” sözleriyle katılım çağrısında bulundu.

Kemer'e Ev Sahipliği Yapmak Gurur Verici

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu belirtti. Proje koordinatörü Haluk Özsevim ise Akra Gran Fondo'nun yıllardır aile ortamında aynı ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Özsevim, “Bu yılki organizasyonumuza 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak” dedi.

Önemli Destekler ve Katılımlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AG Tohum Genel Müdürü Burak Gönen, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul da organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bu etkinlik, Antalya'nın spor turizmi alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serecek.

Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda proje koordinatörü Haluk Özsevim, konuşma yaptı.

Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda proje koordinatörü Haluk Özsevim, konuşma yaptı.