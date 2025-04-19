Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları Antalya'da Coşku Dolu Anlarla Gerçekleşti

Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları Kemer'de Yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Amatör yol bisikleti yarışı, 98 ve 49 kilometrelik iki farklı parkurda düzenlendi. "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganıyla yola çıkan organizasyona, 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Yarışmanın Kazananları

98 kilometrelik "Akra" parkurunda erkeklerde Ukraynalı sporcu Anton Hrabovskyi, kadınlarda ise Gamze Ceyhan birinciliği elde etti. 49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda ise erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Pınar Kurtoğlu ilk sırada yer aldı.

Yarışlar, startın verildiği Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törenle sona erdi. Bu yılki organizasyon, katılımcılar arasında dostluk bağlarını güçlendirme amacıyla keyifli anlara sahne oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.