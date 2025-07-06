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Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya'daki kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takım kondisyon çalışmaları ve pas uygulamaları ile hazırlıklara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 14:15
Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Avusturya’da ilk idmanını gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanlar, SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde upuzun bir sabah seansı ile başladı.

Siyah-beyazlı futbolcuların, sabah antrenmanında ilk olarak kondisyon çalışmaları yaptığı belirtildi. Ardından, pas uygulamaları ile devam eden antrenmanda, basına kapalı bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, antrenmanda Ernest Muçi'nin takımdan ayrı koşu çalışmaları yaptığı gözlemlendi. Beşiktaş'ın asbaşkanı Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da antrenmanı saha kenarından takip etti.

Beşiktaş, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, günün ilk idmanıyla...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü. SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı kondisyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmana Keny Arroyo (sağda), Elan Ricardo (sağ 2), Jonas Svensson (sağ 3), David Jurasek (solda) ve El-Musrati (sol 2) de katıldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, günün ilk idmanıyla...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, günün ilk idmanıyla çalışmalarını sürdürdü. SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen sabah antrenmanı kondisyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmana Keny Arroyo (sağda), Elan Ricardo (sağ 2), Jonas Svensson (sağ 3), David Jurasek (solda) ve El-Musrati (sol 2) de katıldı.

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