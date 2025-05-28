Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü

Aksaray'ın Fanatik Trabzonsporlu Köyü: Kökez

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü, Trabzonspor sevgisiyle dolu. 1983-1984 sezonunda kazandıkları şampiyonluktan beri, bu tutkuyu çocuklarına da aşılayarak, her geçen gün daha da büyütüyorlar.

Bordo Mavi Renkler Köyde Hayat Buldu

Köy sakinleri, 1984 yılında futbol takımı kurarak, Trabzonspor'un bordo mavi renklerini yaşatmaya devam ediyor. En son yaptırdıkları kapalı futbol sahasının açılışını ise Trabzonspor’un oyuncu ve yöneticileriyle gerçekleştirmek istiyorlar.

Muhtarın Gururu: 'Trabzonsporluyuz'

Köy muhtarı Tuncer Derin, çiftçilikle geçinen köylülerinin iş yoğunluğuna rağmen Trabzonspor maçlarını asla kaçırmadığını belirtti. “Köyümüzde büyük küçük herkes Trabzonsporlu. Sokaklarımızda her zaman Trabzonspor bayrağı asılı.” diyerek bu tutkunun köyde nasıl köklendiğini anlatıyor.

Evler Bordo Mavi Renklerle Bezendi

Muhtar Derin, ayrıca evlerimizin kapısını ve çatısını bile bordo mavi yaptıklarını vurguladı. “Bu sevgi başka bir şey.” diyerek, köydeki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekiyor. “İkinci bir takım olmaz; çocuklarımız da Trabzonspor sevdasıyla büyüyor.” ifadelerini kullandı.

Bir Baba ve Üç Trabzonsporlu Çocuk

Köy esnafı Habib Derin, “Üç çocuğum var, her biri Trabzonsporlu.” diyerek, Trabzonspor aşkının aile boyu sürdüğünü dile getiriyor. 61 plakalı bir araç almasının sebebini ise Trabzonspor’a olan bağlılığına bağlayarak, “O atmosferi stadyumda yaşamak çok isterim ama henüz nasip olmadı.” şeklinde konuştu.

Yeni Nesil Trabzonsporlular

Yüksecik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elvin Deniz Derin, babası sayesinde Trabzonspor sevdalısı olduğunu ifade etti. Kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere oyuncuları çok sevdiğini belirten Elvin, köydeki tüm çocukların futbol karşısındaki tutkusunun da aynı olduğunu vurguladı.

Kökez köyü sakinleri, Trabzonspor'a olan bağlılıklarıyla sadece bir köy değil, aynı zamanda bir topluluk oluşturmuş durumda. Şampiyonluk sevgisi yıllar geçtikçe daha da büyümeye devam ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğuyla başlayan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşılayarak, taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğuyla başlayan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşılayarak, taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.