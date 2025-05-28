DOLAR
39,07 -0,05%
EURO
44,33 -0,06%
ALTIN
4.175,38 -0,84%
BITCOIN
4.243.825,75 0,9%

Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü

Kökez köyü sakinleri, Trabzonspor'a olan tutkularını hem gelenek hem de yeni nesillere aktararak güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:29
Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü

Aksaray'ın Fanatik Trabzonsporlu Köyü: Kökez

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü, Trabzonspor sevgisiyle dolu. 1983-1984 sezonunda kazandıkları şampiyonluktan beri, bu tutkuyu çocuklarına da aşılayarak, her geçen gün daha da büyütüyorlar.

Bordo Mavi Renkler Köyde Hayat Buldu

Köy sakinleri, 1984 yılında futbol takımı kurarak, Trabzonspor'un bordo mavi renklerini yaşatmaya devam ediyor. En son yaptırdıkları kapalı futbol sahasının açılışını ise Trabzonspor’un oyuncu ve yöneticileriyle gerçekleştirmek istiyorlar.

Muhtarın Gururu: 'Trabzonsporluyuz'

Köy muhtarı Tuncer Derin, çiftçilikle geçinen köylülerinin iş yoğunluğuna rağmen Trabzonspor maçlarını asla kaçırmadığını belirtti. “Köyümüzde büyük küçük herkes Trabzonsporlu. Sokaklarımızda her zaman Trabzonspor bayrağı asılı.” diyerek bu tutkunun köyde nasıl köklendiğini anlatıyor.

Evler Bordo Mavi Renklerle Bezendi

Muhtar Derin, ayrıca evlerimizin kapısını ve çatısını bile bordo mavi yaptıklarını vurguladı. “Bu sevgi başka bir şey.” diyerek, köydeki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekiyor. “İkinci bir takım olmaz; çocuklarımız da Trabzonspor sevdasıyla büyüyor.” ifadelerini kullandı.

Bir Baba ve Üç Trabzonsporlu Çocuk

Köy esnafı Habib Derin, “Üç çocuğum var, her biri Trabzonsporlu.” diyerek, Trabzonspor aşkının aile boyu sürdüğünü dile getiriyor. 61 plakalı bir araç almasının sebebini ise Trabzonspor’a olan bağlılığına bağlayarak, “O atmosferi stadyumda yaşamak çok isterim ama henüz nasip olmadı.” şeklinde konuştu.

Yeni Nesil Trabzonsporlular

Yüksecik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elvin Deniz Derin, babası sayesinde Trabzonspor sevdalısı olduğunu ifade etti. Kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere oyuncuları çok sevdiğini belirten Elvin, köydeki tüm çocukların futbol karşısındaki tutkusunun da aynı olduğunu vurguladı.

Kökez köyü sakinleri, Trabzonspor'a olan bağlılıklarıyla sadece bir köy değil, aynı zamanda bir topluluk oluşturmuş durumda. Şampiyonluk sevgisi yıllar geçtikçe daha da büyümeye devam ediyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki...

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğuyla başlayan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşılayarak, taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki...

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı 180 haneli Kökez köyü sakinleri, 1983-1984 sezonundaki şampiyonluğuyla başlayan Trabzonspor sevgisini çocuklarına da aşılayarak, taraftar sayısını her geçen gün artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yaşındaki Karateci Elis Lina Yılmaz'ın Balkan Şampiyonası Hedefi: Madalya
2
Burak Abay, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Erkekler Yol Bisikletini Tamamlayamadı
3
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu
4
Dimata: Samsunspor'da Başarı İçin Mutluyum!
5
Teksüt Bandırmaspor'un 60 Yıllık Süper Lig Hayali: Finalde Fatih Karagümrük ile Karşılaşıyor
6
İrlandalı Direktör ile Türk Hokeyinin Zirveye Yükselişi
7
Aksaray'daki Trabzonspor Sevdası: Kökez Köyü

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı