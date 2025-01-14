Aksaray'ın Şalvarlı Kadınları 'Anadolu Sultanları' ile Voleybol Oynuyor

Aksaray'daki kadınlar, 'Anadolu Sultanları' takımıyla voleybol oynarak hem spor yapıyor hem de sosyal hayatlarını canlı tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:44
Aksaray'ın Şalvarlı Kadınları 'Anadolu Sultanları' ile Voleybol Oynuyor

Aksaray'ın 'Şalvarlı Sultanları' Voleybol Sahasında Buluşuyor

Aksaray'da, sabah saatlerinde hayvanlarına bakıp günlük işlerini tamamlayan kadınlar, 'Anadolu Sultanları' adı altında voleybol oynayarak sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Elmacık ve Koçpınar köylerinin şalvarlı kadınları, spor yaparak hem fiziksel hem de sosyal faydalar sağlıyorlar.

Voleybol Takımı Kurulması ile Kadınlar Bir Araya Geldi

Koçpınar köyündeki Aksaray Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, velilere başlattığı 'Yaşam Becerileri Projesi' ile bir voleybol takımı kurmayı önerdi. Velilerden aldığı destekle okul bahçesini voleybol sahasına dönüştüren Aba, gerekli ekipmanları temin etti.

Kendileri Arasında Maç Yapmaya Başladılar

Günlük işleri tamamlayan toplam 25 kadın, bir aydan beri 'Anadolu Sultanları' adı altında toplanarak köy okulunun bahçesinde voleybol topları ile sahaya çıkıyor. Şalvarlarıyla spor yapan bu kadınlar, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru ile maç yapmayı hedefliyor.

Projenin Önemi ve Kadınların Motivasyonu

Aba, projeyle annelerin çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu proje, veli, öğrenci ve öğretmen iş birliğinin güzel bir örneği. Annelerin velilerle iç içe olması, çocukların gelişimine olumlu katkı sağlıyor," dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında Kuzeyboru ile iletişime geçildiğini ve karşılaşma için heyecanla beklediklerini açıkladı.

Voleybol, Kadınlar İçin Bir Eğlence ve Sağlık Kaynağı

Oyunculardan Fatma Köksal, voleybol oynamanın kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Eşlerimiz de bizi destekliyor. Hem çocuklarımızla zaman geçiriyor hem de spor yapıyoruz," şeklinde konuştu. Diğer oyuncular ise, takım ruhunun güçlenmesine ve keyifli anlar yaşanmasına katkı sağladıklarını belirttiler.

Köydeki kadınlar, sporun sadece sağlık değil, aynı zamanda sosyal bir etkinlik olduğunu da vurgulayarak, voleybolla dolu günlerde kendilerine yeni motivasyonlar bulduklarını belirtti. Şalvarlı Anadolu Sultanları'nın birlikteliği ve enerjisi, Aksaray'da dikkat çeken bir dayanışma örneği oluşturuyor.

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