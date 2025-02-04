Al Hilal, Persepolis'i Farklı Geçti: 4-1

Al Hilal, Persepolis'i Farklı Yendi

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda önemli bir karşılaşmada, Al Hilal, İran temsilcisi Persepolis ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da gerçekleşen maçta, Al Hilal, eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi.

Maçın Golleri

Karşılaşmaya hızlı başlayan Al Hilal, 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Joao Cancelo, 39 ve 45+1. dakikalarda ise Salem Al Dawsari ile ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Al Hilal, 90. dakikada Giorgi Gvelesiani tarafından atılan penaltı golüne engel olamasa da maçı 4-1 kazanmayı başardı.

Persepolis'in Durumu

Persepolis'te Türk golcü Serdar Dursun, maçı 73 dakika boyunca sahada kalarak tamamladı. Bu sonuçla Al Hilal, 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19'a çıkararak averajla liderliğe yükseldi. Persepolis ise yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 6 puanla 9. sırada kaldı.