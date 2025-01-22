Al Shabab, El İttihad'a 2-1 Yenildi: Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu

Al Shabab, El İttihad'a Karşı Mağlup Oldu

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında deplasmanda El İttihad ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu. Cidde'deki Kral Abdullah Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, Al İttihad, Karim Benzema, Fabinho, Steven Bergwijn ve N'Golo Kante gibi dünyaca ünlü futbolcularıyla dikkat çekti.

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip, Abdulrahman Al Obod'un 32 ve Benzema'nın 45. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Al Shabab, ilk yarının son anlarında Haroune Camara ile bir gol bularak durumu 2-1 yaptı fakat devre arasına geride girdi. İkinci yarıda her iki takım da skoru değiştiremedi ve El İttihad sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 3. lig maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Fatih Terim'den Duygusal Açıklamalar

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü dile getirdi. Terim, "Bolu'daki facia hepimizi derinden etkiledi, insan bu gibi anlarda ne diyeceğini bilemiyor. İçinde bulunduğumuz derin çaresizlikten dolayı çok üzgünüm, öfkeliyim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalbim, bu felaketten etkilenen herkesle birlikte." diyerek duygularını aktardı.

El İttihad'ı tebrik eden Terim, "Golü bulduğumuz ana kadar iyi olduğumuzu söyleyemem, golden sonra daha cesur oynadık." dedi. Şu anda kadrolarının genç oyuncular ile tamamlandığını belirten Terim, zamanla daha iyi olacaklarını ve daha fazla opsiyon ile Nisan ayında tekrar geri döneceklerini vurguladı.